Топ-менеджеры и предприниматели обсудят инвестиции в ICO-проекты

В Москве 20 июля на площадке ФРИИ Сити Холл пройдет 8-ая бизнес-конференция StartTrackDay «Под эфиром» для топ-менеджеров, владельцев компаний и инвесторов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Мероприятие будет посвящено вопросам инвестиционной привлекательности криптовалют и ICO-проектов, использованию новых финансовых инструментов, а также трендам на рынке блокчейн-технологий.

В рамках конференции пройдет интервью с владельцем фермерского хозяйства «Экосистемы Колионово» Михиалом Шляпниковым, а также будет представлен эксклюзивный аналитический обзор рынка ICO, подготовленный директором блокчейн-лаборатории Финансового университета при Правительстве РФ Андреем Варнавским.

Ключевым моментом мероприятия станет дискуссия о технологии выпуска и продажи криптовалютных токенов с целью привлечения инвестиций в бизнес — Initial Coin Offering (ICO). В дискуссии примут участие директор по криптотехнологиям Qiwi Алексей Архипов, профессор МГИМО и руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной Думы Элина Сидоренко, основатель блокчейн-платформы GoldMint Дмитрий Плущевский и cовладелец российской фабрики по производству электроники Hamster Robotics Денис Булавин.

«Об ICO знают стартаперы и фермеры, но не слышали многие профессионалы финансового рынка — они не верят, что могло появится что-то столь значительное. ICO показало, что такое работа с глобальным рынком, не имеющим юридических и технических границ. Компании, осознавшие это первыми, из-за небольшого числа проектов, в которые в принципе можно инвестировать, получают очень дешевое финансирование. Похожим образом развивался сегмент разработки мобильных приложений — когда AppStore только запустился, было очень просто выйти в топ. Скоро ситуация начнет меняться, но масштаб, скорость и сила краудинвестинга пожалуй впервые показала себя во всей красе», — отметил генеральный директор инвестиционной площадки StartTrack Константин Шабалин.

