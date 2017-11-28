Раскрыты расходы россиян на благотворительность

Россияне увеличили расходы на благотворительность и краудфандинг — в январе — ноябре 2017 года они перевели на эти цели около 1,2 миллиарда рублей. Это вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщается в исследовании «Яндекс.Денег», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

За один раз россияне переводят на эти цели в среднем 722 рубля, отмечается в сообщении. На благотворительность граждане тратят больше, чем на краудфандинг: средний платеж составляет 965 и 643 рубля соответственно.

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Люди стали больше доверять краудфандерам, собирающим средства на частные и общественные проекты. С начала года этого года им отправлено почти в три раза больше денег, чем в январе — ноябре 2016 года.

Больше всего на благотворительность и краудфандинг тратят жители Центрального федерального округа — в среднем 943 рубля за раз, Сибири (883 рубля) и Дальнего Востока (873 рубля). На Северо-Западе россияне отправляют в среднем за раз 763 рубля, на Юге и Урале — 623 и 606 рублей соответственно. Самый маленький средний перевод — у жителей Приволжского федерального округа (550 рублей).