Ликование слепоглухого болельщика сняли на видео

Слепоглухой болельщик сборной Бразилии Карлос Джуниор отпраздновал победу национальной команды в матче чемпионата мира против костариканцев с помощью специального перевода. Видео появилось на сайте nine.com.

Друзья бразильца разработали способ перевода живых выступлений, что позволило фанату разделить радость вместе с командой. Один из помощников Карлоса во время матчей водит его рукой по уменьшенной копии футбольного поля, отмечая опасные моменты, голы, желтые и красные карточки команды. Другой выстукивает важные эпизоды по спине болельщика.

Сборная Бразилии 22 июня одержала первую победу на чемпионате мира. Бразильцы обыграли команду Коста-Рики со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в компенсированное время.

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