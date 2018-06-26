Мэй захотела сотрудничать с Эрдоганом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборов и выразила надежду на сотрудничество. Об этом говорится на сайте британского правительства.

«Премьер-министр сказала о важности двусторонних отношений между Великобританией и Турцией и предложила продолжить сотрудничество по нашим общим приоритетам, в том числе в области безопасности, торговли и инвестиций, ситуации в Сирии и на Кипре», — говорится в сообщении.

Эрдоган одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Турции 24 июня. Его ближайший конкурент от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получил 30,7 процента голосов избирателей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!