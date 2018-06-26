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Сибирский «прокурор» избил спасателя из-за пойманного им пьяного лодочника

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В Новосибирске группа пьяных отдыхающих избила мужчину, пытавшегося помешать их поездке на лодке. Об этом во вторник, 26 июня, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Конфликт на берегу Оби сняла на видео местная жительница. На кадрах видно, как мужчина, представившийся сотрудником Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), пытается помешать прогулке людей на моторной лодке, поскольку те передвигаются с нарушениями правил судоходства: выглядят нетрезвыми и не имеют спасательных жилетов, в то время как на борту находятся дети.

В ответ на это отдыхающие начинают кричать на мужчину, оскорблять и избивать его. При этом один из них заявляет, что он прокурор района.

Как отметили в Следственном комитете, по факту появления видео в сети проводится проверка. Следователи устанавливают, действительно ли пострадавший мужчина являлся должностным лицом и применялось ли в отношении него насилие. Параллельную проверку, но уже по факту драки проводят сотрудники МВД.

По данным источника «Ленты.ру», в настоящий момент устанавливаются личности участников конфликта. Следователи проверяют, работает ли нападавший мужчина в прокуратуре или правоохранительных органах региона.

Инцидент Новосибирск / YouTube
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