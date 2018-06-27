Три стрелка ненадолго похитили россиянина из автомастерской

В Липецке трое мужчин похитили посетителя автосервиса. Об этом в среду, 27 июня, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел ночью, когда 46-летний мужчина приехал в автомастерскую. В тот же момент к зданию подобрались три человека, открыли стрельбу из травматического пистолета, насильно затолкали клиента в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Мужчину спасли очевидцы произошедшего: они позвонили в полицию, после чего в городе был объявлен план «Перехват». Вскоре микроавтобус остановили сотрудники правоохранительных органов. Пострадавший мужчина был госпитализирован, а похитители — задержаны и доставлены в следственный отдел для установления всех обстоятельств произошедшего.

4 июня уральские СМИ сообщали об инциденте в Екатеринбурге: водитель с кондуктором похитили ехавшего в маршрутке человека. Другие пассажиры сняли случившееся на видео и обратились в полицию.

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