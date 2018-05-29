В США летчик похитил китайского студента и попытался его насильно депортировать

Летчик-инструктор из Калифорнии Джонатан Макконки и его ассистент Келис Хосер похитили китайского студента, который посещал летную школу, и попытались вернуть его домой. Об этом пишет ABC News.

21-летний Тяньшу Ши на момент похищения находился в США семь месяцев по студенческой визе, действительной в течение года. В полиции рассказали, что летчик и его ассистент не смогли объяснить, почему хотели вернуть студента в Китай.

О похищении Ши правоохранителям сообщил его брат студента — пострадавший успел рассказать родственнику о случившемся. Отмечается, что Макконки угрожал студенту расправой в случае, если тот не сядет с ним в самолет.

Летчик и его ассистент были задержаны в аэропорту. Им предъявлены обвинения в сговоре и похищении человека.

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