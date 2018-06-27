США придумали способ лишить Индию российских С-400

США могут попробовать убедить Индию закупить американские системы противоракетной обороны, чтобы заблокировать сделку по поставке Нью-Дели российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом пишет The Economic Times.

По данным газеты, предложение может быть озвучено на встрече глав МИД и Минобороны Индии с госсекретарем США и главой Пентагона в Вашингтоне 6 июля. Вероятнее всего, американцы призовут индийских коллег переключить внимание с С-400 на системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD.

Эксперты считают, что российские ЗРС эффективнее против большего спектра воздушных угроз, чем американская система. В то же время THAAD крайне действенны против ракет большой дальности, однако неясно, которая из систем лучше в борьбе с ракетами средней дальности и межконтинентальными баллистическими ракетами, пишет издание.

The Economic Times также указывает, что вопрос закупки странами оружия у Москвы стал во многом политическим. Это связано с тем, что Конгресс США сейчас обсуждает возможное распространение санкций против оборонных структур России на покупателей российского вооружения.

В конце мая сообщалось, что Москва планирует поставить Индии несколько зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» на общую сумму более шести миллиардов долларов. Отмечалось, что согласование сделки находится на финальной стадии.

О своей заинтересованности в российских ЗРС заявлял также Катар, а на 2019 год запланировано начало поставок этих систем Турции. Кроме того, одним из зарубежных операторов данного вооружения уже является Китай.

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