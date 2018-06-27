Россиянкам рекомендовали привязать к груди воздушные шары и отжиматься на сосках

Сайт российской версии Cosmopolitan в шутливой форме рассказал читательницам, как «приободрить» грудь, которая с годами «становится все грустнее и грустнее». В частности, девушкам посоветовали привязывать к соскам воздушные шарики, чтобы «приподнять грудь естественным способом».

«Могут быть некоторые трудности с поездками в метро, но ты привыкнешь. Не обращай внимания, если твоя "поддержка с воздуха" вызовет вопросы у окружающих. Просто говори, что это новый тренд и все блогеры тоже так делают», — иронизирует автор публикации.

Чтобы грудь не обвисла, девушкам также рекомендуют «массировать ее птичьим перышком», везде, даже в душе, носить бюстгальтер, «все время ходить с поднятыми руками», купить полку для груди или нанять специального человека, который будет беспрерывно поддерживать молочные железы.

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Чтобы не отставать от мужчин, женщинам советуют отжиматься на сосках, но забыть об упражнениях, связанных с прыжками, бегом и всем, что «зря тревожит твою грудь». «Просто стой очень спокойно, позже твоя грудь отблагодарит тебя за это. Единственное исключение — отжимание на сосках», — отмечает редакция Cosmo Online.

В конце автор материала отмечает, что публикация шуточная, и потеря тонуса груди — «нормальный и неизбежный процесс». «Это не повод расстраиваться. Помни, что ты прекрасна, и люби себя!» — говорится в финале.

Феминистки по всему миру выступают за возможность женщин оголять соски на публике, подобно мужчинам. В 2014 году, после того, как глянцевые издания отретушировали фотографию Рианны в прозрачном платье без белья, они запустили акцию Free your nipple («Освободи соски»), которую поддерживают знаменитости.

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