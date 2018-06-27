Интернет и СМИ
 
Последние новости
Эксперты оценили шансы россиян дожить до пенсии
Французские мясники попросили защиты от агрессивных веганов
Месси поселят в отель с видом на Роналду
В США рассказали о провале российской лунной миссии
Марадона показал «факи» после победного гола Аргентины
Россиян три года заставляли оплачивать ЖКХ в двойном размере
Аргентина вырвала путевку в плей-офф чемпионата мира
Названы самые опасные страны для женщин
Названа смертельная опасность кастрюль и сковород
Новости партнеров

Россиянкам рекомендовали привязать к груди воздушные шары и отжиматься на сосках

Перейти в «Мою Ленту»

Сайт российской версии Cosmopolitan в шутливой форме рассказал читательницам, как «приободрить» грудь, которая с годами «становится все грустнее и грустнее». В частности, девушкам посоветовали привязывать к соскам воздушные шарики, чтобы «приподнять грудь естественным способом».

«Могут быть некоторые трудности с поездками в метро, но ты привыкнешь. Не обращай внимания, если твоя "поддержка с воздуха" вызовет вопросы у окружающих. Просто говори, что это новый тренд и все блогеры тоже так делают», — иронизирует автор публикации.

Чтобы грудь не обвисла, девушкам также рекомендуют «массировать ее птичьим перышком», везде, даже в душе, носить бюстгальтер, «все время ходить с поднятыми руками», купить полку для груди или нанять специального человека, который будет беспрерывно поддерживать молочные железы.

Чтобы не отставать от мужчин, женщинам советуют отжиматься на сосках, но забыть об упражнениях, связанных с прыжками, бегом и всем, что «зря тревожит твою грудь». «Просто стой очень спокойно, позже твоя грудь отблагодарит тебя за это. Единственное исключение — отжимание на сосках», — отмечает редакция Cosmo Online.

В конце автор материала отмечает, что публикация шуточная, и потеря тонуса груди — «нормальный и неизбежный процесс». «Это не повод расстраиваться. Помни, что ты прекрасна, и люби себя!» — говорится в финале.

Феминистки по всему миру выступают за возможность женщин оголять соски на публике, подобно мужчинам. В 2014 году, после того, как глянцевые издания отретушировали фотографию Рианны в прозрачном платье без белья, они запустили акцию Free your nipple («Освободи соски»), которую поддерживают знаменитости.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Груди вверх! 9 шагов, которые не дадут твоей груди обвиснуть
Назван размер груди самых счастливых женщин
Рэперша сфотографировалась голой и пожаловалась на «пост-сосковый мир»
Сестра Кардашьян поддержала движение «Освободи соски»
Канал замазал «слишком откровенные» соски волчицы на эмблеме футбольного клуба
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0217 июня

Иисусьих тряпок продавцы

«Магазины на диване» не сгинули. Они стали жестче и толкают дичь
19:3526 июня

Украина обвинила Россию в подготовке масштабной кибератаки

18:1626 июня

Девушку из мема «неверный парень» обнаружили на «шокирующих» фото

20:1926 июня

Сходка известных блогеров закончилась побоищем

Интернет и СМИ00:0224 июня

«Хуже неулыбающегося русского — только улыбающийся русский»

Иностранные журналисты резко полюбили Россию. Но есть неприятный нюанс
16:4826 июня

Ведущий Первого канала выматерился на просьбу объяснить мат в прямом эфире

15:5426 июня

Ведущего Первого канала накажут за мат в прямом эфире

15:1026 июня

Ведущий Первого канала ругнулся матом в прямом эфире

Интернет и СМИ00:0412 июня

Хотели пожестче

Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
11:4326 июня

Внука Примакова выдворили с Украины

08:0226 июня

Журналист несколько часов пытался достичь загадочного оргазма и не смог

14:0026 июня

Пользователи форума до смерти затравили женщину-трансгендера

Россия
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Чисто сработали
Европа научилась жить без свалок. В России будет так же
Россияне не дождались помощи государства и сами начали строить себе больницу
Российские дорожники заманили грузовик с асфальтом в скрытую яму
Российская художница пожаловалась на похищение и пытки в ДНР
Полпред Путина узнал о своей отставке на поминках
Все материалы
Мир
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
США пообещали покарать Турцию за С-400
США отказались менять принципы в угоду России
Российские истребители помогли бомбить террористов
Испанцы ударили по армянской мафии
Трамп поведал об отношениях с женой
Израильский удар по иранцам в Сирии попал на видео
Все материалы
Бывший СССР
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Семилетний ребенок из ДНР похвастался обстрелами украинских военных
Азербайджан приготовился уничтожить армянскую инфраструктуру в Карабахе
Белоруссия отказалась входить в состав «каких-то государств»
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Зарезавшие цыгана украинские школьники оказались злыми трезвенниками
Украина подготовилась к «стучащему в двери Пиночету»
Все материалы
Экономика
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
Покупай чаще — играй больше
Принципы геймификации, или зачем «Пятерочка» проводит акцию «Большой футбол»
Припекло
Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
«Мы уверены в своей правовой позиции»
Вице-президент «Просвещения» о плюсах защиты интеллектуальной собственности в РФ
Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
БКС дали прогноз по двукратному росту доли цифровой экономики
Путин отреагировал на жалобы о дорогих полетах на Дальний Восток
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Российская чиновница обирала подчиненных и избежала тюрьмы
Пьяный россиянин протаранил толпу на джипе и попал на видео
Глава ореховской ОПГ сдал друга-бизнесмена
Болельщик из Саудовской Аравии отдал 15 миллионов рублей московскому мошеннику
Все материалы
Наука и техника
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Грязь и слезы
Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
Боевой пуск «Бронебойщиков» показали на видео
Названа смертельная опасность кастрюль и сковород
Древние люди оказались невосприимчивыми к раку
Найден способ перепрограммировать мозг
Все материалы
Спорт
Страна чудес
Месси наконец забил в России. Аргентина спаслась от вылета с чемпионата мира
Марадона показал «факи» после победного гола Аргентины
Месси поселят в отель с видом на Роналду
Месси забил свой первый гол на чемпионате мира
Аргентина вырвала путевку в плей-офф чемпионата мира
«Ювентусу» надоело гоняться за футболистом сборной России
Египет связал провал сборной на чемпионате мира с размещением команды в Чечне
Все материалы
Культура
Ведьмы из дыр
Почему безумный Шекспир становится все актуальнее
Беда и женщины на скорую руку
Кино недели: от «8 подруг Оушена» до «Фобии»
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
У «Христа-обезьяны» появился соперник
Дэвид Линч рассказал о справлении нужды в раковину
Вдову Михаила Круга ограбили
Писательница Людмила Улицкая назвала причину злобности россиян
Все материалы
Интернет и СМИ
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
«Хуже неулыбающегося русского — только улыбающийся русский»
Иностранные журналисты резко полюбили Россию. Но есть неприятный нюанс
Украина обвинила Россию в подготовке масштабной кибератаки
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Ведущий Первого канала выматерился на просьбу объяснить мат в прямом эфире
Ведущий Первого канала ругнулся матом в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Король дефицита
Женщины, ордена и американские подарки Брежнева. А еще он любил дичь
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Девушки нашли способ стать похожими на Меган Маркл
Ратаковски сделала себе бикини и пришла в нем на пляж
Скандальная надпись на плаще Мелании Трамп принесла неожиданную пользу
Все материалы
Путешествия
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Угощайтесь!
Чем кормили в самолетах полвека назад
Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо в путешествиях
Россиянина сбросили с крыши отеля в Турции
Назван российский город с самым дешевым жильем
Назван улучшающий вкус еды в самолетах ингредиент
Все материалы
Из жизни
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Он пырнул меня в живот и оставил умирать»
Геев и лесбиянок режут, сажают и унижают. Они не сдаются
Топ-менеджер украл у фирмы 370 тысяч фунтов стерлингов и купил котят
Обиженная кухарка устроила родственникам смертельный ужин
Морская звезда неторопливо прогулялась по пляжу и попала на видео
Пенсионер случайно проглотил таблетку с отбеливателем и чуть не сгнил
Все материалы
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Каминг-аут
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, натягивая старую модель на внутренности новой
Суперуниверсалы
Как бы выглядели Mercedes S-класса, Tesla Model S или Nissan GT-R для дачников?
Самые надежные кроссоверы
Топ самых беспроблемных вседорожных автомобилей 2018
Хэтчбек Toyota Corolla получил полный привод
Renault показала изображение нового кроссовера для России
Книгу о Ferrari оценили в 400 тысяч рублей
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы