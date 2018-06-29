На Украине рассказали о «маниакальной идее» Путина

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий полагает, что у президента России Владимира Путина есть «маниакальная идея» — вернуть России влияние в Европе. Слова Парубия приводит «Укринформ».

«Путин бросил вызов всему свободному цивилизованному миру. Он хочет изменить мировой порядок, который в течение нескольких поколений сохранял все евроатлантическое пространство от войн», — уверен председатель Рады.

По его словам, «российская агрессия — это не только танки и автоматы, но также и целеустремленная стратегия влияния в энергетической и информационной сферах, в том числе проведение кибератак». «Маниакальная идея Путина — возобновить влияние на Европу, которое имел Кремль во времена Советского Союза», — уверен Парубий.

Также он назвал проект «Северный поток-2» частью «агрессивной политики России с желанием дестабилизировать Европу», а отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании — «элементом гибридной войны против цивилизованного мира».

«Но, наверное, больше всего война происходит в информационной сфере. Методика гибридной войны определяет, что информационные атаки являются задачей номер один для ведения этой войны, потому что она ведется, прежде всего, за сердца и умы людей. Танки приходят потом», — отметил Парубий.

28 июня Парубий заявил, что введение Вашингтоном санкций против всех участников «Северного потока-2» является реальным решением, способным остановить этот проект. Парубий заверил, что и в Конгрессе США, и в Белом доме «очень остро чувствуют опасность строительства "Северного потока-2" и рассматривают механизм введения санкций». Он подчеркнул, что этот проект преследует не интересы бизнеса или коммерции, а является «проектом энергетической агрессии».

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