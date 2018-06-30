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В «немецком Стоунхендже» обнаружены следы жертвоприношений женщин и детей

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При раскопках в «немецком Стоунхендже» обнаружены человеческие переломанные черепа и реберные кости, что может свидетельствовать о древних жертвоприношениях. Об этом сообщает издание Live Science.

Археологи обнаружили кости людей и животных, сосуды для питья и каменные мельницы, погребенные в ямах, на месте раскопок около деревни Пеммельте (Pömmelte), расположенной в Германии примерно в 130 километрах к юго-западу от Берлина. Человеческие останки относятся к 2300 году до н.э.

«Последние минуты жизни жертв были ужасными: судя по всему, они были выброшены или вытолкнуты в яму. У одного подростка руки связаны», — сказал исследователь Государственного управления по сохранению исторических памятников в Баден-Вюртемберге Андре Спацьер (André Spatzier). Он добавил, что древний народ также использовал памятник как место для проведения ритуалов.

«Немецкий Стоунхендж» — доисторический круговой памятник, построенный из деревянных или каменных сооружений. Он состоит из нескольких концентрических кругов, диаметр самого большого достигает 115 метров. Как и английский Стоунхендж, ритуальное сооружение около деревни Пеммельте учитывает движение солнца, равноденствие и солнцестояние.

9 июня стало сообщалось, что группа археологов обнаружила на северном побережье Перу останки более 50 детей — представителей доколумбовой культуры Чиму (Южная Америка) — которые были принесены в жертву.

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