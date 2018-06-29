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Обнаружены следы жестоких убийств детей в Турции

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Группа археологов во главе с научным сотрудником Музея естествознания в Лондоне нашла в Турции кладбище с 11 погребенными детьми. Все они были принесены в жертву, говорится на сайте музея.

В ходе раскопок кургана Башур Хаюк (Başur Höyük) специалисты нашли большую гробницу, состоящую из нескольких захоронений, датированную бронзовым веком. В них обнаружили останки по меньшей мере 11 детей в возрасте 11 лет и старше. Их тела были аккуратно сложены, а в могиле лежало множество украшений.

«Маловероятно, что это дети были убиты в результате резни или конфликта. Аккуратное размещение тел и то, что они были убиты насильственным путем, подтверждают, что здесь проводилось жертвоприношение», — заявила руководитель раскопок Бренна Хассетт (Brenna Hassett).

По предположению ученых, дети были убиты для «демонстрации власти» и поддержания порядка. Две жертвы были похоронены в могиле, тогда как остальных разместили у их ног. На данный момент специалисты не могут назвать точную причину их смерти. Отмечается, что одной из жертв сломали тазовую кость и пробили череп острым предметом. Схожие травмы были у детей, захороненных в Королевском некрополе древнего Ура.

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