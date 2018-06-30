Первая частная японская ракета взорвалась в воздухе

Вторая попытка запустить первую в Японии частную ракету провалилась — носитель взорвался в воздухе и упал. Об этом в субботу, 30 июня, сообщает The Mainichi.

Как отмечает издание, ракета пролетела несколько секунд после взлета. Пуск прошел с острова Хоккайдо. Длина аппарата составляла всего 10 метров, а диаметр — 50 сантиметров. Весила ракета около тонны.

Первая попытка отправить частную японскую ракету в космос состоялась в прошлом июне. Планировалось, что она поднимется на высоту около 100 километров, однако уже через 70 секунд носитель перестал выходить на связь.

Разработкой ракеты занималась компания Interstellar Technologies. Специалисты выясняют причины случившегося.

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