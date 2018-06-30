Роналду вылетел с чемпионата мира вслед за Месси

Сборная Португалии проиграла команде Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и покинула турнир. Встреча состоялась в субботу, 30 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой южноамериканцев со счетом 2:1.

В составе уругвайцев дубль оформил нападающий Эдинсон Кавани, отличившийся на 7-й и 62-й минуте. За португальцев забил защитник Пепе. Криштиану Роналду результативными действиями не отметился.

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Ранее 30 июня с чемпионата мира вылетела сборная Аргентины, в составе которой выступает Лионель Месси. «Альбиселесте» уступили команде Франции со счетом 3:4, Месси отдал две голевые передачи. В четвертьфинале сборная Франции сыграет с Уругваем. Их матч пройдет 6 июля.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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