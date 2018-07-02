Французский посол похвалил венгров за борьбу с мигрантами и лишился работы

Президент Франции Эммануэль Макрон отозвал французского посла в Венгрии Эрика Фурнье. Об этом сообщает Reuters.

Это произошло после того, как в распоряжение французского сайта Mediapart попала служебная записка, которую дипломат направил французскому лидеру, а также в МИД страны.

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В ней Фурнье рассказал, что считает подход венгерских властей к решению миграционного кризиса «образцовым». По его словам, «венгры сумели предвосхитить проблемы, вызываемые потоками нелегальных мигрантов». В частности, в 2015-м страна под руководством премьер-министра Виктора Орбана, критикующего миграционную политику Евросоюза, построила забор вдоль своих границ с Сербией и Хорватией. В июне этого года стало известно, что парламент собирается начать обсуждение законопроекта, согласно которому граждане, каким-либо образом помогающие нелегальным мигрантам, могут быть приговорены к тюремному заключению.

Как сообщает Reuters, посол также выступил в защиту поправок к венгерской конституции, которые предусматривают запрет на заселение страны «иностранными народностями» и обязывают государственные органы «защищать христианскую культуру».

На пресс-конференции 29 июня по итогам саммита ЕС журналист Mediapart спросила Макрона о его реакции на записку посла. Президент ответил, что не разделяет взглядов дипломата, подчеркнув, что эти взгляды «ни в коем случае не отражают официальную позицию Франции». На следующий день на официальном сайте правительства Франции появился указ главы государства о замене Эрика Фурнье на нового посла — Паскаль Андреани.

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