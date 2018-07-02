Молодежь запросила себе пенсию

Более 100 тысяч подписей набрала петиция в поддержку ежемесячных выплат молодежи в размере 15 тысяч рублей, размещенная на сайте change.org.

«Количество молодежи 14—30 лет в России по статистике 2016 года — 31,4 миллиона, что составляет 21,5 процента от общего населения. (...) Тратить эти драгоценные года на работу просто непростительно. Пенсия по молодости поможет молодежи без оглядки на материальное положение своих родителей путешествовать по своей стране и даже всему миру, осваивать новые интересные хобби и занятия по душе, заводить новые знакомства и даже новые молодые семьи, что значительно поможет справиться со сложной демографической ситуацией в нашей стране», — говорится в петиции.

По мнению авторов обращения, в России должны улучшаться социальные гарантии. В документе подчеркивается, что на выплаты могут расчитывать неработающие граждане.

«Мы обращаемся к президенту Российской Федерации, Правительству, Федеральному Собранию с требованием рассмотреть возможность введения пенсии по молодости», — заключается в петиции.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста: поэтапно до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. Реформа начнется в 2019 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!