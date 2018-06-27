Путин призвал молодежь к смелым решениям

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Телеграмма опубликована в среду, 27 июня, на сайте Кремля.

«Убежден, что столь насыщенная повестка, отличные возможности для делового и дружеского общения послужат хорошей основой для выработки смелых, по-настоящему новаторских предложений, которые обязательно найдут воплощение на практике», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что на форуме творческие молодые люди смогут найти единомышленников и обсудить с ними совместные планы и проекты.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» в четвертый раз пройдет во Владимирской области с 27 июня по 12 августа.

В этом году в форуме примут участие около шести тысяч человек в шести тематических сменах: «Новые возможности развития студенческих объединений», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Эффективная политика» и «Молодежная команда страны».

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