Россия
 
Последние новости
Россиянам предложили подарить денег на уплату нового налога
Режиссер Богомолов объявил об уходе из МХТ имени Чехова
Женщинам с большой грудью облегчили жизнь в ночное время
Пользователи сети затравили известную актрису за фото на могиле
На стройке крупнейшей судоверфи России похитили 7,5 миллиардов рублей
Американка с мачете в руках добилась секса от бывшего и поплатилась
В США назвали двух лидеров в космосе
Власти передумали лишать аптеки монополии
Марадона поведал о своем здоровье после матча Аргентины
Матильда впервые высказалась о причине развода со Шнуровым
Новости партнеров

Путин призвал молодежь к смелым решениям

Перейти в «Мою Ленту»

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Телеграмма опубликована в среду, 27 июня, на сайте Кремля.

«Убежден, что столь насыщенная повестка, отличные возможности для делового и дружеского общения послужат хорошей основой для выработки смелых, по-настоящему новаторских предложений, которые обязательно найдут воплощение на практике», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что на форуме творческие молодые люди смогут найти единомышленников и обсудить с ними совместные планы и проекты.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» в четвертый раз пройдет во Владимирской области с 27 июня по 12 августа.

В этом году в форуме примут участие около шести тысяч человек в шести тематических сменах: «Новые возможности развития студенческих объединений», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Эффективная политика» и «Молодежная команда страны».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин высказался о гражданской войне и ругающей власть молодежи
Путин решил выделить наставников специальным знаком
Путин обещал талантливой молодежи миллиард
Российская молодежь сочла Путина грамотным и компетентным
Другие материалы рубрики
Россия00:0126 июня

Русская боль

Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
18:4726 июня

Девочку-сироту из Воронежа пригласили в гости и довели до самоубийства

16:1826 июня

Российские дорожники заманили грузовик с асфальтом в скрытую яму

22:0026 июня

Падение башенного крана на жилой дом в Казани попало на видео

Россия18:1926 июня

Чисто сработали

Европа научилась жить без свалок. В России будет так же
13:2925 июня

Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти

15:4426 июня

Полпред Путина узнал о своей отставке на поминках

21:0626 июня

Россияне не дождались помощи государства и сами начали строить себе больницу

00:3121 июня

«Члены мне нравятся чисто эстетически»  

На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
13:1425 июня

Путину доложили о шпионаже топ-менеджера

14:5726 июня

Путин доверил Северный Кавказ ветерану чеченских войн

19:2126 июня

Российская художница пожаловалась на похищение и пытки в ДНР

Россия
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
Путин призвал молодежь к смелым решениям
Чисто сработали
Европа научилась жить без свалок. В России будет так же
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Российские дорожники заманили грузовик с асфальтом в скрытую яму
Падение башенного крана на жилой дом в Казани попало на видео
Полпред Путина узнал о своей отставке на поминках
Все материалы
Мир
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Грузовик протаранил голландскую редакцию и попал на видео
Стала известна судьба экстрадированного в США российского хакера
Здорового малыша выставили на продажу в китайской соцсети
Борис ДжонсонБухай, управляй
Они рулят страной в пьяном угаре. Да, это Европа
Китайцев заставили избавиться от собственных гробов
США отказались менять принципы в угоду России
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Семилетний ребенок из ДНР похвастался обстрелами украинских военных
Порошенко пригласили на саммит НАТО
Белоруссия отказалась входить в состав «каких-то государств»
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Зарезавшие цыгана украинские школьники оказались злыми трезвенниками
Азербайджан приготовился уничтожить армянскую инфраструктуру в Карабахе
Все материалы
Экономика
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
Эксперты оценили шансы россиян дожить до пенсии
Власти передумали лишать аптеки монополии
Опубликована архитектура программы Восточного экономического форума 2018
Россиянам предложили подарить денег на уплату нового налога
Нефтяная держава оказалась самой бедной страной мира
США потратят миллионы долларов на добычу газа на Украине
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Ан-148 в Подмосковье сознательно ввели в пике
На стройке крупнейшей судоверфи России похитили 7,5 миллиардов рублей
Стрельба по студентам в Ингушетии попала на видео
Пьяный россиянин протаранил толпу на джипе и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Чума фашизма
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
В США назвали двух лидеров в космосе
Выявлена новая причина распространенного рака
Найдено продлевающее жизнь вещество
Боевой пуск «Бронебойщиков» показали на видео
Все материалы
Спорт
Страна чудес
Месси наконец забил в России. Аргентина спаслась от вылета с чемпионата мира
Ликование слепоглухого болельщика сняли на видео
Россиянин попал в «сборную» худших игроков чемпионата мира
Тренер Аргентины советовался с Месси по поводу состава команды
Сборную Англии поселили возле элитного стриптиз-клуба
Марадону госпитализировали после матча Аргентины с Нигерией
Марадона показал «факи» после победного гола Аргентины
Все материалы
Культура
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
Ведьмы из дыр
Почему безумный Шекспир становится все актуальнее
Режиссер Богомолов объявил об уходе из МХТ имени Чехова
Матильда впервые высказалась о причине развода со Шнуровым
У «Христа-обезьяны» появился соперник
Дэвид Линч рассказал о справлении нужды в раковину
Все материалы
Интернет и СМИ
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Убивший себя ведущий незадолго до кончины поучаствовал в «ритуале смерти»
«Хуже неулыбающегося русского — только улыбающийся русский»
Иностранные журналисты резко полюбили Россию. Но есть неприятный нюанс
Британского журналиста удивило дружелюбие россиян
Известного блогера зарезали после лекции о спорах в интернете
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Колумбийскую болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк в Казани
Все материалы
Ценности
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Король дефицита
Женщины, ордена и американские подарки Брежнева. А еще он любил дичь
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Женщинам с большой грудью облегчили жизнь в ночное время
Ратаковски сделала себе бикини и пришла в нем на пляж
Девушки нашли способ стать похожими на Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
Пассажир выпрыгнул из самолета в США в одних трусах
Пассажирка самолета взбесилась, люто выматерилась и прославилась в сети
Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо в путешествиях
Россиянина сбросили с крыши отеля в Турции
Все материалы
Из жизни
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Американка с мачете в руках добилась секса от бывшего и поплатилась
Трехлетняя девочка прошлась по горячему песку и покрылась волдырями
Французские мясники попросили защиты от агрессивных веганов
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
Все материалы
Тюнинг «Железного занавеса»
Тюнингованные монстры родом из ГДР, Чехословакии и других соцстран
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Каминг-аут
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, натягивая старую модель на внутренности новой
Суперуниверсалы
Как бы выглядели Mercedes S-класса, Tesla Model S или Nissan GT-R для дачников?
Маск раскрыл подробности об электрическом пикапе Tesla
Lada отправит в ремонт хэтчбеки XRay
На старт первой гонки выйдет 500-сильная машина без водителя
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы