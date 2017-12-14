Путин высказался о гражданской войне и ругающей власть молодежи

Россия после распада СССР в течении десяти лет жила в условиях гражданской войны. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции по итогам года, которую транслирует «Россия 24».

«Пацанов 18-19 лет, не готовых, не обученных, под пули вынуждена была страна направлять. Сейчас посмотрите, какая у нас армия», — отметил глава государства и заметил, что нынешняя молодежь, критикуя власти, не знает о том, что происходило в 1990-х — начале 2000-х годов.

Он признал, что в настоящее время в России также есть много проблем, однако, в отличие от 90-х годов, сейчас наметился ряд положительных тенденций. «Мы собрались, прежде всего, для того здесь сегодня, чтобы говорить об этих проблемах, и будем говорить без всякой лакировки, но все-таки у нас ВВП вырос на 75 процентов», — добавил президент.

Промышленное производство, подчеркнул он, с начала века выросло на 70 процентов, при этом перерабатывающая промышленность росла ускоренными темпами.

Реальная зарплата в последние годы, по словам Путина, «все-таки припала», но, в сравнении с показателями семнадцатилетней давности, она выросла в 3,5 раза, а пенсия — в 3,6 раза. «Смертность младенческая сократилась в 2,6 раза, материнская — в 4 раза», — подчеркнул президент.

Путин также напомнил, что прежде население России сокращалось на миллион граждан в год. «Мы переломили демографическую ситуацию. Здесь тоже есть проблемы, но тем не менее — мы переломили», — заявил он.

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