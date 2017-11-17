Путин обещал талантливой молодежи миллиард

Президент России Владимир Путин заявил, что на поддержку талантливых молодых людей ежегодно будет выделяться миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Чтобы они могли бы совершать первые шаги, не думать о том, где им достать деньги», — пояснил глава государства.
По словам Путина, часть этого гранта будет направлена на поиск талантливой молодежи. «Мы формируем целую систему, направленную на поиск и раскрытие молодых талантов, на их поддержку на первых, порой, самых сложных этапах карьеры мы должны сосредоточить свое внимание», — заверил президент.
В августе сообщалось, что большинство российской молодежи поддерживает политику Владимира Путина. О поддержке политики главы государства заявили более 80 процентов опрошенных. 11 процентов сообщили, что «скорее не поддерживают», а три процента — не поддерживают полностью.