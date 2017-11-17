Путина развеселил вопрос о графике после президентских выборов

Президент России Владимир Путин уклонился от приглашения посетить юбилейные торжества Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в 2019 году, напомнив о предстоящих выборах. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает РИА Новости.

На совещании по проблемам подготовки талантливой молодежи в сфере культуры к главе государства обратился ректор ВГИК Владимир Малышев: «Мы просили бы вас найти время в своем плотном графике в сентябре 2019 года посетить ВГИК и поздравить со 100-летием».

«Владимир Сергеевич, спасибо большое. У нас в марте выборы, а вы мне в 2019 году говорите о серьезном графике», — под смех собравшихся заметил Путин.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017-го. К настоящему моменту о президентских амбициях объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Действующий президент Владимир Путин пока не сообщал о планах участвовать в кампании. 11 ноября на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС он оставил вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что «время придет, поговорим на эту тему».