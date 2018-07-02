Акинфеев признался в нелюбви к мемам

Вратарь национальной сборной России по футболу Игорь Акинфеев заявил, что негативно относится к мемам. Об этом он рассказал в ходе интервью для официального YouTube-канала российской команды.

На вопрос журналиста о количестве увиденных мемов по результатам последнего матча капитан ответил, что вообще не любит шутки такого типа. «Сегодня играла команда, билась команда на поле. Я думаю, что именно победила команда. А то, что касается мемов, картинок, там каких-то подвигов или осечек — все что угодно можно сделать», — заявил Акинфеев.

После триумфальной победы сборной России 1 июля в матче с испанской командой Игорь Акинфеев мгновенно стал героем огромного количества мемов. В социальных сетях вспоминали его отраженные во время пенальти мячи, а лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров даже посвятил вратарю стихотворение.

Кроме того, Акинфеева признали лучшим игроком российской сборной по итогам матча с испанцами. Благодаря голкиперу сборная России победила и прошла в четвертьфинал чемпионата мира.

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