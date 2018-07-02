Шнуров сравнил Акинфеева с Христом и написал стихи о ноге бога

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал небольшое стихотворение о вратаре сборной России Игоре Акинфееве и его «ноге бога», которой футболист отбил мяч. Произведение музыкант опубликовал в Instagram в понедельник, 2 июля.

Посмотрел немного строго,

И сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога.

Триумфатор Акинфеев!

Шнуров выложил коллаж, на котором лицо Акинфеева заменяет Иисуса Христа на православной иконе.

Посмотрел немного строго, И сомнения развеяв, Мяч отбил ногою бога. Триумфатор Акинфеев! Мы не верили покуда, Не увидели воочи, Как он нам явил всем чудо! А теперь, до встречи в Сочи! Фото опубликовано @shnurovs

Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком матча с испанцами, который прошел 1 июля, — вратарь отразил два одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии. Сборная России победила соперников и прошла в 1/4 финала чемпионата мира.

В конце июня Шнуров написал стихотворение об обмане женщины на фоне слухов об измене его жены Матильды. 25 мая музыкант объявил, что разводится с супругой.

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