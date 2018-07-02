Названы даты возвращения санкций против Ирана

США возобновят санкции в отношении Ирана в два этапа. Об этом заявил директор по политическому планированию Госдепартамента Брайан Хук на брифинге. Трансляция доступна на C-SPAN.

«Ключевая часть нашей стратегии — кампания максимального экономического и дипломатического давления. Первая часть наших санкций вернется 4 августа», — заявил он. Хук подчеркнул, что ограничения будут касаться автомобильного сектора и торговли золотом и другими ключевыми металлами.

По словам директора, вторая часть санкций будет введена 6 ноября. «Эти санкции будут направлены на энергетический сектор Ирана, транзакции, связанные с нефтью, а также с Центральным банком Ирана», — заявил он.

Хук также сообщил, что цель США — увеличить давление на Тегеран, сведя к нулю его доход от продажи нефти. «Мы работаем над тем, чтобы минимизировать вероятность сбоев на мировом рынке, в то же время мы уверены, что свободных запасов нефти на международном рынке хватает», — приводит его слова Reuters.

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Ранее стало известно, что Иран намерен разрешить частным компаниям экспортировать нефть из страны. Таким образом власти намерены обойти санкции, которые США обещают вновь ввести в ближайшее время.

В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Другие его участники — Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия — раскритиковали решение и заявили, что намерены сохранить договоренности в силе.

Тегеран и шесть стран-посредников договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые вводили США и ЕС. По соглашению Иран отказался от дальнейшего развития программы. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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