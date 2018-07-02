Эстония потребовала остановить строительство «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер полагает, что строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть остановлено. С таким заявлением он выступил в интервью газете Die Welt.

По мнению министра, газопровод является не экономическим, а политическим проектом. «Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику», — уверен Миксер. «В интересах Европы остановить его», — подчеркнул глава МИД Эстонии.

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28 июня председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что введение Вашингтоном санкций против всех участников «Северного потока-2» является реальным решением, способным остановить этот проект. Парубий заверил, что и в Конгрессе США, и в Белом доме «очень остро чувствуют опасность строительства "Северного потока-2" и рассматривают механизм введения санкций». Он подчеркнул, что этот проект преследует не интересы бизнеса или коммерции, а является «проектом энергетической агрессии».

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года

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