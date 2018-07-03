Китай установил мировое господство в финансовом секторе

Четыре крупнейших банка Китая заняли первые четыре строчки ежегодного мирового рейтинга Top-1000 британского журнала The Banker.
В основе рейтинга лежит показатель капитала первого уровня. Так, ICBC сохраняет лидирующие позиции уже на протяжении шести лет, его капитал оценивается в 324 миллиарда долларов. На втором месте оказался China Construction Bank (272 миллиарда долларов), третью строчку занимает Bank of China (224 миллиарда долларов), а замыкает четверку Agricultural Bank of China (218 миллиардов долларов).
Китай также превзошел другие страны по приросту прибыли банковской отрасли, говорится в комментарии аналитиков. Так, показатель КНР составил 29,3 миллиарда долларов. На второй строчке расположились банки Италии, на третьем месте — британские банки.
Ранее экономисты высказывали мнение, что торговая война США с Китаем может не навредить, а помочь азиатской стране, спровоцировав скачок ее экономического развития. По их мнению, многочисленные заградительные пошлины, введенные Вашингтоном в отношении Пекина, а затем и Евросоюза, могут привести к нарушению цепочек поставок между континентами и заставить американских партнеров переключиться на азиатский рынок.