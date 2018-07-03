Мир
 
Последние новости
Россию обязали заплатить за СССР
Миролюбивый слон бросился спасать хозяина из драки
Акинфеев объяснил отбитый пенальти в матче с испанцами
Раскрыты малоизвестные факты о еде в самолетах
Снимок двух целующихся мужчин запутал Instagram
В Европе решили вспомнить Ким Ир Сена
Денег на лекарства стало хватать почти у половины россиян
Курд нашел оригинальный способ разминирования и погиб
Найден неожиданный виновник глобальной катастрофы
Новости партнеров

США захотели признать «иранские СС» террористами

Перейти в «Мою Ленту»

Американские власти могут включить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций, который составляет Госдеп. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США.

По сведениям телеканала, этот вопрос активно обсуждают во внешнеполитическом ведомстве, однако не могут прийти к согласию. В частности, за включение КСИР в перечень выступает госсекретарь США Майкл Помпео. Однако в администрации президента США есть и те, кто опасается, что признание Корпуса террористической группировкой может создать дополнительную угрозу для американских военных.

Ряд экспертов сравнивает КСИР с военизированными формированиями СС в нацистской Германии. Они так же делятся на две части: военную и политико-идеологическую, однако у нацистской организации не было таких влиятельных экономических рычагов, какие есть у иранских стражей.

Как отмечает CNN, если КСИР все-таки признают террористами, у Вашингтона появится возможность расширить санкции в отношении Тегерана, а также заморозить его активы в банковской системе США.

Отношения между США и Ираном еще больше осложнились после того, как в мае этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Ирана.

Корпус стражей исламской революции — элитное военизированное подразделение Ирана, формально входящее в состав армии страны. В КСИР входят сухопутные, военно-воздушные, военно-морские силы и народное ополчение «Басидж». При этом также есть подразделение «эль-Кудс», созданное для действий в интересах Исламской Республики за рубежом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Exclusive: Trump administration debating 'terrorist' label for arm of Iran's military
В США рассказали о морском господстве над Ираном
Саудовская Аравия захватила трех бойцов КСИР Ирана
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Недетский мир

Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
12:44 2 июля

Побег гангстера из тюрьмы на вертолете попал на видео

14:09Сегодня

Курд нашел оригинальный способ разминирования и погиб

11:44Сегодня

Российские войска ударили по террористам у турецкой границы

Мир00:0114 июня
Эрнесто Че Гевара

Красный зверь

Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
12:21Сегодня

Названы вероятные места встречи Путина и Трампа

06:00Сегодня

Американец ворвался на день рождения трехлетней девочки и порезал ее гостей

02:19 2 июля

Иран нашел способ обставить США

Мир00:03 1 мая

«Ударил муж — терпи»

Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
10:13Сегодня

В США предотвратили планировавшийся в День независимости теракт

04:00Сегодня

Имам взял в третьи жены 11-летнюю девочку

17:22 1 июля

Ким Чен Ын навестил военных на Lada Priora

Россия
Друзья степей
В СССР их преследовали. Теперь они один из самых уникальных народов России
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
Денег на лекарства стало хватать почти у половины россиян
Аргентинцы запустили дрон на Красной площади и лишились его
Песков прокомментировал просьбу Болтона к Путину повлиять на Иран
Кремль отреагировал на призыв Трампа к НАТО увеличить расходы на оборону
Все материалы
Мир
Недетский мир
Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
США захотели признать «иранские СС» террористами
Курд нашел оригинальный способ разминирования и погиб
Российские войска ударили по террористам у турецкой границы
Названы вероятные места встречи Путина и Трампа
Американец ворвался на день рождения трехлетней девочки и порезал ее гостей
В США предотвратили планировавшийся в День независимости теракт
Все материалы
Бывший СССР
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Киев испугался захвата из-за переименования российских войск
В Донбассе пьяный полицейский порезал двух человек
Двухмиллионный Баку погрузился во мрак из-за взрыва
Украинского военного забили до смерти за отказ выпить
Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии
Украинские военные заняли населенный пункт в Донбассе
Все материалы
Экономика
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
Короткое замыкание
Они изменили мир и спасли Ленина, но их сгубила жадность
Подсчитан срок жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста
Россияне останутся без плацкарта
Россияне обрадовались победе России и выпили больше пива
Украина пригрозила арестовать акции «Северного потока»
Все материалы
Силовые структуры
Судья в законе
Он решал споры между ворами по всей стране и спасал авторитетов от смерти
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Лидер сибирских экстремистов взялся за старое и получил новый срок
Москвичка решила вернуть любимого и выдумала тройное изнасилование
В России пьяных водителей начнут вычислять по анализу крови
Московский инкассатор похитил у банка 10 миллионов рублей и пустился в бега
Все материалы
Наука и техника
Полетали и хватит
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету России
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Федор Конюхов погрузится на дно Марианской впадины
В России рассказали о неспособности производить «Русланы»
Россия испытала дальнобойную ракету для С-400
В США нашли «большую проблему» Су-35
Все материалы
Спорт
Команда мечты
Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
Вылетевшие с ЧМ японцы оставили чистую раздевалку и послание на русском языке
Испанцы нашли виновного в поражении от России
Тренер Хорватии нашел преимущество у сборной России
Успехи России на ЧМ сравнили с потемкинскими деревнями
Овечкин выставит Кубок Стэнли в день игры сборной России в четвертьфинале ЧМ
Поставивший на победу Испании россиянин проиграл почти два миллиона рублей
Все материалы
Культура
«Думала, что умру при виде Рианны»
Сара Полсон о «8 подругах Оушена» и «Американской истории ужасов»
Грязные мифы
Дети-мутанты, одиночество и мучительная смерть на откровенных снимках
Земфира порадовалась победе сборной России со сцены и разозлила украинцев
Названы лучшие летние песни
Результат на лицо
Пять геев ездят по Америке и навсегда меняют мужчин
Член группы Bay City Rollers подхватил таинственную болезнь на курорте и умер
Харви Вайнштейну пригрозили пожизненным за новое изнасилование
Все материалы
Интернет и СМИ
«Простите, парни, что поливал вас дерьмом на каждом углу»
Россия уделала Испанию на чемпионате мира. Вся страна в шоке и ликует
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Джихадистов унизили снимком главаря в окружении полуголых девиц
Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко
Карты Google подписали Крымский мост на украинском языке
Поедающих хот-доги фанатов в кокошниках окрестили символом победы России
Все материалы
Ценности
По минимуму
Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
Школьнику пригрозили отчислением за стрижку
Меган Маркл отказалась от удобных туфель из-за королевы
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Большой Иосип
Женщины, роскошь и голубой вагон югославского вождя
Полные девушки в открытых платьях попали на обложку арабского Vogue
Магазин обвинили в сексизме за распродажу во время матчей ЧМ-2018
Все материалы
Путешествия
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
Пострадавшим от отмены чартеров туристам объяснили схему возврата денег
Три российских отеля признаны лучшими в Европе
Франция нашла развлечение для нудистов
Двести пассажиров заперли в душном самолете с выключенным кондиционером
Все материалы
Из жизни
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Глухой щенок больше суток просидел в глубокой яме и выжил
Тюремная надзирательница почувствовала себя слишком сексуальной и ушла в порно
Наглые голуби начали подглядывать за британцами в душе
У испанских берегов впервые за 30 лет заметили большую белую акулу
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Жертва аварии внезапно проснулась в морге
Все материалы
Внедорожники из суперкаров
Раньше они разгонялись до 300 км/ч, а теперь могут это делать и на бездорожье
Шоковая заморозка
Можно ли ездить на Porsche Panamera и Macan GTS не только летом?
Бюджетники
Очень дешевые версии дорогих машин
История Suzuki Jimny
Как карманный японский внедорожник протянул на конвейере 50 лет — больше Гелендвагена?
Новый Lexus ES добрался до России и подорожал на 345 000 рублей
Появилось первое изображение крошечного кроссовера Volkswagen
82-летний родстер Delahaye оценили в 1,6 миллиарда рублей
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы