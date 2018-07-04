Интернет и СМИ
 
Последние новости
Путин повысил госпошлины за водительские права и загранпаспорт
Названы главные транжиры чемпионата мира в России
НАСА доверило России ремонт туалета в американской части МКС
Храбрый пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина
Сын Тины Тернер покончил с собой
Волонтеры в московском метро назвали самые необычные вопросы болельщиков  
Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь нашел работу на Кавказе
В Солсбери снова два человека отравились неизвестным веществом
В Александрии нашли гигантский загадочный гроб
Новости партнеров

Американку уволили за желание побыть с тяжелобольным сыном

Перейти в «Мою Ленту»
Кристал Рейнолдс Фишер

Американка Кристал Рейнолдс Фишер (Crystal Reynolds Fisher) лишилась работы из-за того, что пыталась отпроситься в больницу к сыну, который находился в тяжелом состоянии. Скриншоты переписки с начальницей женщина опубликовала в Facebook.

Cо слов Фишер, работающей в сети бензозаправок Folk Oil Company, ее сын был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Она решила написать руководителю за два дня до начала рабочей недели, что не сможет выйти на работу, пока ребенок находится в столь тяжелом состоянии. Объяснив ситуацию и пообещав приступить к служебным обязанностям, как только сын поправится, женщина получила грубый ответ.

«Мы так не делаем, так что я приму ваше увольнение», — ответила начальница. Оправдания Фишер ее не растрогали: «Если вы не можете прийти на работу, вы увольняетесь», — сказала она. Босс безапелляционно заявила, что такая причина не является уважительной для пропуска работы, а драмы она не потерпит. «Конец разговора», — заключила начальница.

«Это не прием у офтальмолога или дантиста, мы говорим о жизни моего ребенка, он на жизнеобеспечении!», — пыталась достучаться до нее Фишер. «И поэтому вы не сможете работать? Слишком много драмы», — парировала менеджер.

В финале начальница ответила на увещевания Фишер, что поставила бы работу в приоритет в идентичной ситуации, так как ей важны ее служебные обязательства.

Публикация собрала более 70 тысяч репостов и 16 тысяч комментариев. Подписчики высказывали сочувствие Фишер и называли ее руководителя бессердечной. После того, как пост в Facebook набрал популярность, руководство Folk Oil Company уволило начальницу женщины.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач прогнала «недостаточно больного» пациента с каталки и поплатилась
Мужчину уволили с работы за безобидную шутку в соцсетях
Юная блогер посмеялась над жизнью бедных и лишила мать работы
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:08Сегодня

Неприкасаемые

Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
12:12 2 июля

Джихадистов унизили снимком главаря в окружении полуголых девиц

17:00 2 июля

Строгая мать избила тапкой тверкающих девушек и прославилась

00:12Сегодня

Тысячи зрителей пожаловались на жестокое обращение с участницей реалити-шоу

Интернет и СМИ00:49 1 июля

«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»

Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
02:44 2 июля

Карты Google подписали Крымский мост на украинском языке

13:18 2 июля

Победа сборной вынудила россиян похудеть и напиться

21:04 3 июля

Газета восславила сборную Колумбии «кокаиновой» обложкой

Интернет и СМИ

Когда не хватает эмодзи

Россиянам нужны свои символы, и их необходимо выбрать прямо сейчас
10:54 2 июля

Хакеры получат беспрецедентную премию в полмиллиона долларов

20:47 1 июля

Пользователей соцсетей вдохновила победа российских футболистов

17:37 1 июля

В «Би-би-си» похвастались сотнями трансгендеров и захотели больше лесбиянок

Россия
«Люди не любят рожать без перерыва»
Россиян перестал интересовать секс. Но мы не вымрем
Гудков и Красовский не собрали подписи для участия в выборах мэра Москвы
Друзья степей
В СССР их преследовали. Теперь они один из самых уникальных народов России
Паук из «Коррозии металла» обвинил Джигурду в сжигании подписей в его поддержку
Leroy Merlin отстранил пиарщицу из-за поста о «вате» и сожженной фанатами девушке
Пытавшегося доплыть до Японии на самодельной лодке россиянина взяли на абордаж
С «Моста глупости» в Петербурге украли предупреждающий баннер
Все материалы
Мир
Недетский мир
Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
В Китае запретили ругать Трампа
Растлевавшую детей учительницу поймали в машине с жертвой
Сирийские боевики взяли на вооружение советскую технику
Иран обвинил Израиль в воровстве облаков
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Черная бухта
Во что китайцы превратили богатейший город Азии
Все материалы
Бывший СССР
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Бабченко пожелал сесть в российскую тюрьму
Порошенко поразил президента Сербии своими пророчествами
Грузия задержала причастного к убийству российского летчика в Сирии
Белоруссия отказалась размещать российскую военную базу
Киев испугался захвата из-за переименования российских войск
В Донбассе пьяный полицейский порезал двух человек
Все материалы
Экономика
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
Короткое замыкание
Они изменили мир и спасли Ленина, но их сгубила жадность
Подсчитан срок жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста
Россияне останутся без плацкарта
Россияне обрадовались победе России и выпили больше пива
Украина пригрозила арестовать акции «Северного потока»
Все материалы
Силовые структуры
Отфутболили
Что случается с иностранными болельщиками в России: коварный тест
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Судья в законе
Он решал споры между ворами по всей стране и спасал авторитетов от смерти
Читинский нацист получил пожизненное за охоту с автоматом на мигрантов и цыган
Организатором теракта в метро Петербурга названа «Катиба таухид валь-джихад»
Устроивший охоту на женщин маньяк-«лифтер» попался сыщикам
Сбербанк раскрыл группировку похитителей денег у своих
Все материалы
Наука и техника
Полетали и хватит
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету России
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Обозначена полезная доза кофе
Послужившая Гитлеру подлодка нашлась в Японии
Найден неожиданный виновник глобальной катастрофы
В России нашли дефицит ракетного оружия
Все материалы
Спорт
«Этот турнир — лучший, что я видел»
Триумф Англии и России, падение фаворитов — чемпионат мира набирает обороты
Шарапова проиграла 132-й ракетке мира и вылетела с Уимблдона
Баскетболисты сборных Австралии и Филиппин устроили массовую драку на паркете
Команда мечты
Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
Полиция нашла исписавшего памятник Федору Черенкову фаната
Неймара пожелали выгонять с поля за позорное поведение
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира
Все материалы
Культура
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
Грязные мифы
Дети-мутанты, одиночество и мучительная смерть на откровенных снимках
Назван убийца Тупака
Имя преступника объявили спустя 22 года после смерти рэпера
Назван убийца Тупака
Украинский писатель решил спрыгнуть с моста в случае победы России над Хорватией
Умерла советская певица Надежда Саркисян
Земфира порадовалась победе сборной России со сцены и разозлила украинцев
Все материалы
Интернет и СМИ
Неприкасаемые
Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Простите, парни, что поливал вас дерьмом на каждом углу»
Россия уделала Испанию на чемпионате мира. Вся страна в шоке и ликует
Джихадистов унизили снимком главаря в окружении полуголых девиц
Тысячи зрителей пожаловались на жестокое обращение с участницей реалити-шоу
Карты Google подписали Крымский мост на украинском языке
Газета восславила сборную Колумбии «кокаиновой» обложкой
Все материалы
Ценности
Под мостом
Воровские звезды, купола и много мата: грузинский авторитет удивил Париж
В США начали продавать футболки против Трампа
По минимуму
Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
Школьнику пригрозили отчислением за стрижку
Селену Гомес уличили в подражании Меган Маркл
Потрепанную кроссовку из «Назад в будущее» продали за 92 тысячи долларов
Сверхдлинные джинсы назвали «изысканным развлечением для взрослых»
Все материалы
Путешествия
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
Раскрыты малоизвестные факты о еде в самолетах
Башню «большой пенис» снесут из-за низкой посещаемости
Пострадавшим от отмены чартеров туристам объяснили схему возврата денег
У клиентов «Натали Турс» возникли проблемы с размещением в турецких отелях
Все материалы
Из жизни
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Невеста отменила роскошную свадьбу из-за страха жениха перед грозой
Миролюбивый слон бросился спасать хозяина из драки
Выросшая в пещере бразильянка рассказала об убийстве за кусок хлеба
Американка с голой грудью поехала за одеждой на погрузчике
Глухой щенок больше суток просидел в глубокой яме и выжил
Тюремная надзирательница почувствовала себя слишком сексуальной и ушла в порно
Все материалы
Внедорожники из суперкаров
Раньше они разгонялись до 300 км/ч, а теперь могут это делать и на бездорожье
Шоковая заморозка
Можно ли ездить на Porsche Panamera и Macan GTS не только летом?
Бюджетники
Очень дешевые версии дорогих машин
История Suzuki Jimny
Как карманный японский внедорожник протянул на конвейере 50 лет — больше Гелендвагена?
Ford модернизировал российские Mondeo
Появилось первое изображение крошечного кроссовера Volkswagen
В Тольятти разработали летающий спорткар
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы