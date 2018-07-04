Американку уволили за желание побыть с тяжелобольным сыном

Американка Кристал Рейнолдс Фишер (Crystal Reynolds Fisher) лишилась работы из-за того, что пыталась отпроситься в больницу к сыну, который находился в тяжелом состоянии. Скриншоты переписки с начальницей женщина опубликовала в Facebook.

Cо слов Фишер, работающей в сети бензозаправок Folk Oil Company, ее сын был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Она решила написать руководителю за два дня до начала рабочей недели, что не сможет выйти на работу, пока ребенок находится в столь тяжелом состоянии. Объяснив ситуацию и пообещав приступить к служебным обязанностям, как только сын поправится, женщина получила грубый ответ.

«Мы так не делаем, так что я приму ваше увольнение», — ответила начальница. Оправдания Фишер ее не растрогали: «Если вы не можете прийти на работу, вы увольняетесь», — сказала она. Босс безапелляционно заявила, что такая причина не является уважительной для пропуска работы, а драмы она не потерпит. «Конец разговора», — заключила начальница.

«Это не прием у офтальмолога или дантиста, мы говорим о жизни моего ребенка, он на жизнеобеспечении!», — пыталась достучаться до нее Фишер. «И поэтому вы не сможете работать? Слишком много драмы», — парировала менеджер.

В финале начальница ответила на увещевания Фишер, что поставила бы работу в приоритет в идентичной ситуации, так как ей важны ее служебные обязательства.

Публикация собрала более 70 тысяч репостов и 16 тысяч комментариев. Подписчики высказывали сочувствие Фишер и называли ее руководителя бессердечной. После того, как пост в Facebook набрал популярность, руководство Folk Oil Company уволило начальницу женщины.

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