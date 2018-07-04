Leroy Merlin отстранил пиарщицу из-за поста о «вате» и сожженной фанатами девушке

Руководство компании Leroy Merlin в России временно отстранило PR-директора Галину Панину от должности после ее некорректного поста в соцсетях. Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.

«Мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности», — утверждает компания.

3 июля Панина написала о девушке, которую якобы сожгли футбольные фанаты во время празднования победы российской сборной над Испанией. Позже она добавила запись о том, как она «вскрывает ватку» и удаляет комментарии пользователей. Впоследствии пост был удален, а Панина принесла извинения «в связи с поспешностью поста с непроверенной информацией и эмоциональностью последующих комментариев».

Советник губернатора Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич возмутилась отношением Паниной к своим соотечественникам. «Ну живет барышня в стране, народ которой считает "ваткой" — ее право. Но вот к Росмолодежи у меня вопрос есть: что делает человек с таким отношением к своей стране и своему народу на форуме "Территория смыслов"?», — задалась она вопросом.

Среди пользователей соцсетей возникла идея объявить бойкот компании, отказавшись от покупок в магазинах этой сети.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!