Символом Крыма предложили сделать кота Ватника

Крымчане предложили сделать новым символом полуострова кота по имени Ватник. С такой инициативой в понедельник, 30 мая, на своей странице в Facebook выступил местный писатель Сергей Юхин. Другие пользователи горячо поддержали этот вариант, а в некоторых крымских СМИ запустили голосование по поводу нового символа.

«Короче, я придумал, какое животное должно быть символом Крыма. Кот Ватник. Поясню. Первое — котиков все любят. Второе — приморские наглые коты Балаклавы, Коктебеля, Алушты и других городов известны всем туристам. Третье — кот, тот, который не кит (на украинском языке слово "кот" звучит как "кит" — прим. «Ленты.ру»), стал одним из символов Крымской весны», — написал Юхин.

Другие пользователи подхватили идею и запустили акцию по продвижению Ватника. Однако, в символы Крыма прочат и других персонажей: пчелу Марту, чайку Ялту, дельфина Марину и так далее. Впрочем, большинство симпатий сейчас на стороне Ватника.

«Весь мир любит котиков, это безусловно и абсолютно позитивный и раскрученный образ. Ну, а Ватником я его предлагаю назвать, чтобы подчеркнуть его патриотичность и крымскую принадлежность. Мы тут все поголовно ватники, в том числе и коты. От Украины мы всегда гуляли сами по себе», — объяснил Юхин изданию «Новый день».

Широкое обсуждение нового символа полуострова началось в конце прошлой недели, после того как министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий предложил сделать главным образом региона куницу с именем Крымниц, передавал «Крыминформ». В соцестях начались бурные дискуссии, по большей части люди высказывали недовольство таким вариантом. Особенно пользователи критиковали имя символа, потому как Крымниц ассоциируется с образом «Крым на коленях».