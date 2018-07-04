На Украине расправились с фигурантами дела об убийстве лидера «Оплота» Жилина

Двое фигурантов дела об убийстве лидера организации «Оплот» Евгения Жилина в Подмосковье ликвидированы на Украине. Об этом в среду, 4 июля, со ссылкой на собственные источники сообщает «Росбалт».

По данным издания, речь идет о Николае Дидковском и Эдуарде Аксельроде. Дидковский был хорошо знаком с Жилиным и назначил ему встречу 19 сентября 2016 года в ресторане «Ветерок» на Рублево-Успенском шоссе на территории подмосковного поселка Горки-2, где лидер «Оплота» был убит, а сопровождавший его соратник получил тяжелые ранения.

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«В момент, когда лидер "Оплота" подъезжал к "Ветерку", Дидковский уже находился на пути на Украину, хотя убеждал жертву, что он тоже вот-вот прибудет в ресторан. (...) В октябре 2017 года Дидковского объявили в международный розыск. Ходили разговоры, что к организации и поиску исполнителей [убийства] имел отношение Эдуард Аксельрод», — говорится в сообщении.

Поначалу сыщикам удавалось отслеживать судьбу Дидковского на Украине, он особо не скрывался — но уже в ноябре 2017 исчез, в том числе и для своих родственников. Произошло это одновременно с тем, как в Харькове был застрелен Аксельрод.

«Недавно российские сыщики узнали, что и Дидковского нет в живых. По оперативным данным, его застрелили почти одновременно с Аксельродом, а тело закопали», — отмечает «Росбалт».

15 февраля сообщалось, что убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве и Евгения Жилина были совершены по заказу одного человека — «авторитетного» предпринимателя Юрия В. По версии Следственного комитета России (СКР), Жилина могли убить из-за коммерческой деятельности. По другим данным, лидер «Оплота» мог задолжать крупную сумму денег.

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