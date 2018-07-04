Сербия захотела российские С-300

Сербия направила России официальную заявку на поставку комплексов С-300ПМУ-2 в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что сейчас запрос находится на рассмотрении компетентных организаций оборонно-промышленного комплекса России. По мнению источника агентства, нет никаких сомнений, что запрос будет удовлетворен, учитывая дружественные отношения между странами.

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В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству и в концерне «Алмаз-Антей» не стали комментировать эту информацию. Официальных комментариев сербской сторон также нет.

Зенитная ракетная система С-300ПМУ-2 «Фаворит» (С-300ПМ2 в варианте для вооруженных сил России) разработана к 1997 году. Представляет собой модернизацию системы С-300ПМУ-1 (С-300ПМ) с увеличенной со 150 до 195 километров дальней границей зоны поражения и новой ракетой 48Н6Е2. Система обеспечивает поражение на расстоянии до 40 километров тактических баллистических ракет, двигающихся со скоростями до 2,8 километра в секунду. Систему ранее закупали Китай (стартовый заказчик), Алжир и Азербайджан.

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