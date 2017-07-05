Силовые структуры
 

Иран поставил на боевое дежурство С-300

Перейти в «Мою Ленту»

Иран поставил на боевое дежурство российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300. Об этом агентству Tasnim сообщил командующий иранской базой ПВО «Хатам аль-Анбия» генерал Амир Фарзад Эсмаили.

Военный не уточнил, когда были развернуты ЗРС, а также районы их дислокации. Агентство Tasnim отмечает, что это первое официальное заявление о развертывании С-300 в Иране.

Ранее, в марте 2017 года вооруженные силы Ирана провели успешные испытания российских зенитных систем. Тестирование состоялось в рамках учений сил противовоздушной обороны «Демавенд». Иранские военные произвели пуски ракет, в результате которых предполагаемые цели были успешно ликвидированы.

В октябре 2016 года Россия завершила выполнение контракта на поставку ЗРС Тегерану.

В апреле 2015 года президент Владимир Путин снял эмбарго на передачу Ирану российских С-300. Свое решение глава государства обосновал существенным прогрессом в переговорах по иранской ядерной проблеме. Эмбарго было наложено в сентябре 2010 года Дмитрием Медведевым, занимавшим тогда пост президента России, в рамках указа о выполнении резолюции Совбеза ООН об ограничении поставок Ирану наступательных вооружений.

Контракт на поставку Ирану С-300 был заключен в 2007 году и перезаключен в 2015-м. В прессе указывалось, что Ирану могли быть проданы четыре дивизиона системы С-300ПМУ-2 «Фаворит».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Iran’s Homegrown Missile System to Become Operational Next Year
В Иране испытали российский ЗРК С-300
Россия завершила прерванную поставку С-300 Ирану
Иран показал свои С-300
Последние новости
Появилось видео запуска российскими Ту-95 ракет по целям в Сирии
Двух обвиняемых в экстремизме «свидетелей Иеговы» оправдали в Подмосковье
Житель Крыма оспорит украинскую судимость за призыв к воссоединению с Россией
Выпускников уральской школы заставили отработать аттестаты
Крокодил откусил часть конечности справлявшему в океан нужду туристу
Билан взбесился из-за слухов о своей смерти
Половину украинцев предупредили о потере пенсий из-за требований МВФ
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:16Сегодня
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского Морвокзала

Флоту стало тесно

Что нового показал военно-морской салон в Петербурге
14:42Сегодня

За рулем ехавшего с Байкала автобуса с туристами оказался пьяный водитель

12:49Сегодня

Сбивший пенсионерку и покинувший место ДТП бывший следователь признал свою вину

17:49Сегодня

Появилось видео запуска российскими Ту-95 ракет по целям в Сирии

Силовые структуры00:04 4 июля

Спят усталые

Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
11:30Сегодня

СМИ узнали о назначении генконструктора по жидкостным межконтинентальным ракетам

16:18Сегодня

Российские Ту-95 ударили крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ

16:15Сегодня

На северо-западе России начались крупные учения ВДВ

Силовые структуры00:10Сегодня

Кражи порядка

Как блюстители закона становятся жертвами преступников
16:54 4 июля

Полицейские нашли нелегальный янтарь в музее Петропавловской крепости Петербурга

15:29Сегодня

Пенсионеры-самозванцы получили 350 миллионов рублей из ПФ Алании

14:24Сегодня

Бывшего главбуха красноярской полиции арестовали по обвинению в хищении зарплат

Россия
«Бога бойтесь, царя чтите»
Что думают о восстановлении монархии представители российских церквей и религий
«Природных аномалий станет больше»
Климатолог — о том, каких катаклизмов ждать в ближайшем будущем
В Госдуме разглядели начало конца русофобских настроений в ПАСЕ
Выпускников уральской школы заставили отработать аттестаты
Антон Алиханов«Женщину вынуть, автомат поставить...»
И.о. главы Калининградской области Антон Алиханов в репортаже «Ленты.ру»
Ликсутов назвал метро самым разумным способом передвижения в часы пик в Москве
В Подмосковье задержался сезон грибов
Все материалы
Мир
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Город без бога
Как живут в самой страшной из бразильских фавел
Друг у ворот
Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения
В Афганистане погиб американский солдат
Новозеландские правозащитники потребовали прекратить школьную войну с опоссумами
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Большой венесуэльский секрет
Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро остается у власти
Все материалы
Бывший СССР
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
Генштаб Украины закрыл воздушное пространство над Запорожьем
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Делегации России и ополченцев Донбасса покинули переговоры в Минске
Разведчики ДНР обнаружили новую группу польских женщин-снайперов
СМИ узнали о торговле госнаградами в администрации Порошенко
ДНР предложила Украине свой уголь
Все материалы
Финансы
Подняли рост за здравие
Кто стоит за фейковым повышением экономической привлекательности Украины
Половину украинцев предупредили о потере пенсий из-за требований МВФ
Украина понадеялась на получение нового транша МВФ осенью
ЕЦБ констатировал снижение популярности евро как мировой валюты
Минфин снизит закупки валюты в 608 раз
Нацбанк оценил потери Украины от финансового кризиса в 38 процентов ВВП
Старейший банк мира реанимируют с помощью увольнений и урезания зарплат
Все материалы
Бизнес
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
«Оцениваю нашу работу на Кубке конфедераций на отлично»
Директор по спецпроектам «МегаФона» о результатах генеральной репетиции ЧМ-2018
«Аэрофлот» удвоил компенсацию на питание при задержке рейсов в Шереметьево
Raiffeisen Bank допустил потерю «Системой» контроля над долей в МТС
В Китае построили солнечную электростанцию в форме панды
«GM-АвтоВАЗ» отзовет 2,7 тысячи Chevrolet Niva из-за дефекта топливных баков
Все материалы
Силовые структуры
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского МорвокзалаФлоту стало тесно
Что нового показал военно-морской салон в Петербурге
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
Кражи порядка
Как блюстители закона становятся жертвами преступников
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
Появилось видео запуска российскими Ту-95 ракет по целям в Сирии
Иран поставил на боевое дежурство С-300
Российские Ту-95 ударили крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ
Все материалы
Наука и техника
Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
Всех зальет
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
По Assassin's Creed снимут анимe
Смартфоны Nokia получат процессор от Xiaomi
Мозг пчел поможет удешевить камеры
Раскрыто предназначение туннеля под пирамидой Луны
Все материалы
Спорт
Майкл ДжорданСпортсмем года
Плачущий Джордан и другие атлеты, ставшие мемами
Станислав Черчесов«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»
Бунт в сборной России — миф или реальность?
Не подкосились ноги
Самые безумные поступки болельщиков во время Кубка конфедераций
На Уимблдоне болельщик отнял у ребенка брошенное теннисистом полотенце
Родившая в декабре Азаренко обыграла Веснину на Уимблдоне
Сын Бекхэма провел теннисную тренировку с 11-й ракеткой мира
Мутко отправит паралимпийцев в Сибирь в случае пропуска Игр в Южной Корее
Все материалы
Культура
Даниил ГранинПоследний, кто помнил войну
О советском и постсоветском писателе Данииле Гранине
Серж Танкян«Я большой фанат Высоцкого»
Серж Танкян из System Of A Down о русской музыке, кино и мигрантах
Даниил Гранин«Не хочу быть авторитетом»
Даниил Гранин о чуде, войне, Сталине, теологии и любви
Элтону Джону отказали в разрешении на посадку в Гамбурге из-за саммита G20
На Украине запретили «Офицерских жен» и «Операцию "Тайфун"»
Певица Штурм обвинила Осина в обмане с отнявшимися ногами ради алкоголя
Умер барабанщик Принса
Все материалы
Интернет и СМИ
Во славу сатаны
Как стать звездой дэт-метала, если ты рабочий из Свердловской области
Создатели вируса Petya тайно вывели полученные от жертв деньги
78-летняя бабушка из Казахстана покорила интернет рэпом про житуху с курочками
Названы самые большие траты россиян в соцсетях
Опускающегося на атомную подлодку президента Франции сравнили с Джеймсом Бондом
«Это только начало»
Москву накрыла сильнейшая гроза и «ветхозаветный потоп»
Громов рассказал о создании СМИ России и Китая нового информационного порядка
Все материалы
Ценности
С дождем играют!
Как не промокнуть нынешним летом
Российский часовщик пустит часы с торгов в пользу детей с миопатией Дюшенна
Перекупщики запросили за вещи Louis Vuitton x Supreme полмиллиона рублей
Chanel посвятила коллекцию от кутюр Парижу
Bentley отделал интерьер машины армированным наночастицами титана углеволокном
Москвичкам предложили кольца на три пальца от британо-грузинского бренда
Объявлена дата начала продаж кроссовок для фанатов «Чужого»
Все материалы
Путешествия
«В Сочи можно отдохнуть за 12 тысяч в неделю»
Генеральный менеджер AZIMUT Роза Хутор о летнем отдыхе в горах
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Крокодил откусил часть конечности справлявшему в океан нужду туристу
Подросток прилетел из Лондона в Лагос в отсеке для шасси
Авиакомпания рассказала о попытках пассажиров пронести в лайнер ванну и корову
Чартер из Паттайи в Хабаровск сел в Бангкоке из-за заболевшего россиянина
В Сочи туристам предлагали сфотографироваться с покрашенным под панду чау-чау
Все материалы
Из жизни
MTV MUSIC AWARDS, LOS ANGELES, AMERICA - 1998 Rose Mcgowan and Marilyn Mason 1998Срам десятилетия
От стрингов до «голого платья»: одежда, возмущавшая общественность в разные годы
«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»
История россиянки, переехавшей в Финляндию
Бородатые снежинки
Мужчины — новый слабый пол: топ-10 аргументов в защиту этого тезиса
Американец за десять минут съел 72 хот-дога
В Сочи чайка увернулась от столкновения с дроном
Во Флориде полицейские спасли оставленного в машине питбуля
Страдавшая от насмешек из-за цвета кожи африканка стала моделью
Все материалы
Тест-драйв VW Amarok c дизелем
Длительный тест возможно лучшего пикапа в России
30 самых продаваемых машин в мире
Какие автомобили лучше всех продаются в 2017 году
Очень редкие и очень черные
Крутейшие черные автомобили, выпущенные ограниченным тиражом
Самые большие двигатели в мире
Думаете, 6,2 литра V8 это много? Ха-ха-ха
Audi дала потрогать новую A8 с закрытыми глазами
На Auto.ru выставили на продажу лимузин Бориса Ельцина
У самой дорогой Lada 4×4 появился камуфляж
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы