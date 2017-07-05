Иран поставил на боевое дежурство С-300

Иран поставил на боевое дежурство российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300. Об этом агентству Tasnim сообщил командующий иранской базой ПВО «Хатам аль-Анбия» генерал Амир Фарзад Эсмаили.

Военный не уточнил, когда были развернуты ЗРС, а также районы их дислокации. Агентство Tasnim отмечает, что это первое официальное заявление о развертывании С-300 в Иране.

Ранее, в марте 2017 года вооруженные силы Ирана провели успешные испытания российских зенитных систем. Тестирование состоялось в рамках учений сил противовоздушной обороны «Демавенд». Иранские военные произвели пуски ракет, в результате которых предполагаемые цели были успешно ликвидированы.

В октябре 2016 года Россия завершила выполнение контракта на поставку ЗРС Тегерану.

В апреле 2015 года президент Владимир Путин снял эмбарго на передачу Ирану российских С-300. Свое решение глава государства обосновал существенным прогрессом в переговорах по иранской ядерной проблеме. Эмбарго было наложено в сентябре 2010 года Дмитрием Медведевым, занимавшим тогда пост президента России, в рамках указа о выполнении резолюции Совбеза ООН об ограничении поставок Ирану наступательных вооружений.

Контракт на поставку Ирану С-300 был заключен в 2007 году и перезаключен в 2015-м. В прессе указывалось, что Ирану могли быть проданы четыре дивизиона системы С-300ПМУ-2 «Фаворит».