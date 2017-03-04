В Иране испытали российский ЗРК С-300

Вооруженные силы Ирана провели успешные испытания российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом сообщает агентство IRNA в субботу, 4 марта.

Тестирование состоялось в рамках учений сил противовоздушной обороны «Демавенд». Иранские военнослужащие произвели пуски ракет, в результате которых предполагаемые цели были успешно ликвидированы.

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В рамках учений отработаны этапы обнаружения, идентификации, перехвата и поражения целей С-300, а также различные сценарии по отражению возможных угроз, уточняет агентство.

3 марта в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен фрагмент полета ракеты, выпущенной иранскими военными из зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит», полученной из России в начале 2016 года.

В октябре 2016 года Россия завершила поставку С-300 в Иран. По словам российского премьер-министра Дмитрия Медведева, данная поставка не противоречит теплым отношениям с Израилем.

В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял эмбарго на поставку в Иран С-300.