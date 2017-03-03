Опубликована первая видеозапись стрельб иранских С-300ПМУ-2 «Фаворит»

Иранские военные провели стрельбы зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит», полученной из России в начале 2016 года. Видеозапись, сделанная в частном порядке, размещена в Instagram-аккаунте Gold_Eagle_94, который посвящен иранским вооруженным силам и военной технике. Стрельба велась двумя ракетами.

Иран попытался купить у России пять дивизионов зенитной системы С-300ПМУ-1 в 2007 году (общей стоимостью около 800 миллионов долларов), однако в 2010 году Москва заблокировала передачу оружия.

Контракт был переподписан в 2015 году после достижения соглашения по иранской ядерной проблеме. По новому контракту Тегеран приблизительно за миллиард долларов купил четыре дивизиона более совершенной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит», ранее предназначавшиеся для Сирии.