Социологам предложили разрешить говорить на запретные темы

Российских социологов предложили освободить от обвинений в экстремизме. Соответствующий законопроект в среду, 4 июля, внес на рассмотрение Госдумы депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

В частности, автор документа предложил прописать в законе «О противодействии экстремистской деятельности», что «вопросы, задаваемые в ходе научного или социологического исследования, как качественного, так и количественного характера, не могут быть признаны экстремистскими».

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Исключение, по его мнению, следует сделать и для публикации результатов такой работы, в которых анализируются общественно-политические настроения людей.

Рашкин дополнил пояснительную записку к законопроекту перечислением фактов привлечения инициаторов некоторых исследований к уголовной ответственности. В частности, дело в отношении студента юрфака Александра Крузе, получившего 2,5 года колонии за публикацию четырех картинок в рамках опроса для своей дипломной работы. А еще дело против казанского ученого Раиса Сулейманова, публиковавшего материалы об этонорелигиозной ситуации в Татарстане, и дело в отношении Петра Милосердова, проводившего исследование в Казахстане.

Ограничить действие антиэкстремистских норм, по мнению Рашкина, необходимо для реальной оценки ситуации в стране и своевременного принятия решений.

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