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Мать семилетней девочки пожаловалась на тройное изнасилование в онлайн-игре

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Жительница США Эмбер Петерсон (Amber Petersen) пожаловалась на тройное изнасилование персонажа ее семилетней дочери на игровом сайте Roblox. Подробности женщина опубликовала в Facebook.

Ребенок американки развлекал себя игрой на планшете, пока она читала вслух книгу. Внезапно девочка прервала ее и показала на экран. «Сначала я не могла поверить своим глазам. Двое мужчин жестоко насиловали на детской площадке аватар моей милой и невинной дочери. Наблюдающая за ними женщина подошла к ним и попрыгала на теле в конце акта. Затем три персонажа убежали, оставив героя дочери лежать лицом вниз посреди игровой зоны», — ужасалась Петерсон.

Женщина сказала, что она до сих пор испытывает отвращение и находится в шоке, но старается перебороть эти чувства, чтобы как можно скорее предупредить о такой опасности других. Она призвала родителей удалить приложение со всех устройств.

Петерсон отметила, что Roblox считается крупнейшим и наиболее популярным детским ресурсом, имеющим очень низкий возрастной рейтинг. Она утверждает, что доверяла ему, так как платформа имела функцию родительского контроля и круглосуточную модерацию.

Публикация собрала почти шесть тысяч репостов. Пользователи Facebook высказывали негодование и требовали, чтобы Петерсон обратилась в полицию и в СМИ. «Это отвратительно!» — злилась комментатор по имени Рейчел Скуновер (Rachael Schoonover). «Это ужасно. Больше мои дети в эту игру не играют», — заявила Лиза Вилтрон (Lisa Wiltron). Геймер со стажем Тайлер Дрейвен Ванукович (Tyler Draven Wanukovich) сообщил в своем комментарии, что считает Roblox одной из худших платформ, так как она полна троллинга и онлайн-домогательств.

Аудитория Roblox насчитывает более 64 миллионов пользователей. Желающие могут создавать персональных героев и играть с помощью этого аватара, а также взаимодействовать с другими игроками онлайн.

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