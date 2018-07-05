Подмосковная делегация обсудила в Женеве методики подготовки футболистов

Современные методики подготовки юных футболистов и образовательные программы для тренеров обсудили в Женеве делегация Московской области и представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 5 июля.

От УЕФА на встрече присутствовали глава службы по футбольному образованию Франк Лудольф и руководитель отдела футбольного развития Жан-Франсуа Домерг. Областную делегацию возглавлял министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

«На базе школы олимпийского резерва в подмосковных Химках создадут региональный футбольный центр. Российский футбольный союз (РФС) плотно взаимодействует с УЕФА. Опыт и методики УЕФА, безусловно, пригодятся нам в создании мощного регионального футбольного центра», — сказал Терюшков.

По его словам, в ходе беседы затрагивалась возможность участия специалистов организации в развитии подмосковного футбола. «Мы получили положительную реакцию», — подчеркнул он.

В период чемпионата мира по футболу власти Московской области уделяют большое внимание безопасности людей. Свыше пяти тысяч сотрудников пожарно-спасательных подразделений круглосуточно дежурят на объектах инфраструктуры Чемпионата и местах массового пребывания людей. До начала соревнования во всех муниципалитетах установили камеры видеонаблюдения.