США рассекретили сотни видео испытаний атомных бомб

Lawrence Livermore National Laboratory / YouTube

Ливерморская национальная лаборатория имени Эрнеста Лоуренса Министерства энергетики США (LLNL) в Калифорнии опубликовала на YouTube около 250 роликов с испытаний атомных бомб. Об этом пишет Motherboard.

Лаборатория занимается восстановлением и оцифровкой тысяч записей испытаний ядерного оружия в надежде сохранить их. На данный момент в распоряжении специалистов имеется около 6,5 тысячи роликов испытаний, которые проводились с 1945 по 1962 год.

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