Нефтяников обложили новым 50-процентным налогом

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении в России налога на дополнительный доход (НДД) при добыче нефти, сообщает «Интерфакс». Ставка по нему будет равняться 50 процентам.

В отличие от действующего налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), базой по новому налогу станет не объем добытой нефти, а выручка от ее продажи, уменьшенная на величину транспортных расходов, уплаченных НДПИ и экспортной пошлины. Ставки по НДПИ для плательщиков НДД будут снижены.

НДД распространится на четыре категории месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью (израсходованными запасами) не более 5 процентов; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10 до 80 процентов и новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5 процентов с совокупными запасами не более 51 миллиона тонн в год.

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Новый порядок налогообложения вступит в силу с 1 января 2019 года. Ранее министр энергетики Александр Новак говорил, что введение НДД с частичной заменой им НДПИ и экспортной пошлины повлечет за собой снижение доходов бюджета на 2-3 миллиарда рублей в первые два года. При этом, по его словам, переход на НДД позволит компаниям направить до 0,5 триллиона рублей на инвестиции. В результате добыча нефти вырастет более чем на 100 миллионов тонн, а бюджет получит дополнительно триллион рублей в 2019-2035 годах.

Кроме того, в законе прописано, что с сентября по декабрь 2018 года будет введен повышенный НДПИ для «Газпрома». Специальный коэффициент, характеризующий экспортную доходность единицы условного топлива, будет увеличен с 1,4022 до 2,055. Так государство надеется компенсировать потери бюджета от низких дивидендов «Газпрома» за 2017 год.

Также в законе предусмотрено снижение с 1 июня акцизов на бензин на три тысячи рублей за тонну и на дизельное топливо на две тысячи рублей на тонну. Запланированное ранее повышение акцизов на 700 рублей отменяется. Эта мера необходима для снижения цен на бензин, резко выросших весной.

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