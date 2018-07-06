Фанат Месси подражал кумиру и умер

Начинающий игрок из Индии умер после попытки повторить движение нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает India Today.

Сагар Дас из Калькутты во время игры попытался принять пас от партнера по команде в стиле Месси, но потерял равновесие, упал и получил удар мячом в грудь.

Футболист потерял сознание, и его товарищи по команде пытались ему помочь, однако им это не удалось. Игрока доставили в больницу в Камархати, где он позднее скончался.

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Как сообщил двоюродный брат умершего Самар Койал, молодой человек был страстным поклонником Месси и следил за всеми матчами проходящего сейчас чемпионата мира по футболу в России.

Лионель Месси — капитан сборной Аргентины по футболу, пятикратный обладатель «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира. В составе «Барселоны» он девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.

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