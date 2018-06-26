Месси забил свой первый гол на чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил сотый гол чемпионата мира по футболу в России. Для футболиста «Барселоны» это первый мяч на турнире. Об этом во вторник, 26 июня, сообщает РИА Новости.

Форвард отправил мяч в ворота команды Нигерии на 14-й минуте матча, который проходит в Санкт-Петербурге.

На момент написания заметки, счет в игре составлял 1:1.

После разгромного поражения от Хорватии во втором туре Аргентина оказалась на грани вылета с чемпионата мира. В первом матче на турнире команда Месси не смогла обыграть Исландию — встреча завершилась со счетом 1:1. Из-за плохих результатов и неубедительной игры сборная была раскритикована. Аргентине для выхода в плей-офф необходимо побеждать Нигерию.

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