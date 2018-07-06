Министр здравоохранения Подмосковья рассказал об успехах центра «второго мнения»

Более 700 подмосковных жителей обратились в центр «второго мнения», 80 процентов из них получили консультацию по результатам компьютерной томографии и МРТ. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 6 июля.

«Центр позволяет получить консультацию высококвалифицированных медицинских специалистов жителям со всего подмосковного региона, даже самых отдаленных населенных пунктов. То есть врачи на местах, столкнувшись с тяжелым случаем, могут направить запрос в МОНИКИ, где с результатами исследования ознакомятся ведущие специалисты», — рассказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Кроме того, по его словам, в случае необходимости специалисты центра могут подключить к анализу полученных данных медиков из других регионов России.

Министр напомнил, что центр «второго мнения» на базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского работает с января текущего года. Эксперты центра помогают практикующим врачам поставить верный диагноз. Во многом это возможно благодаря высокотехнологичному оборудованию, которым оснащен центр. В будущем количество современной аппаратуры может быть увеличено, уточняется в сообщении.