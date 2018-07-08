Медведь взял в заложницы россиянку

Жительница Вологодской области встретила в лесу медведя и сидела рядом с ним до приезда спасателей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на представителей спасательной службы города Череповец.

31-летняя женщина отправилась собирать ягоды в лес неподалеку от деревни Дуброво Коротовского сельского поселения. Около кустов морошки ей навстречу вышла медведица с медвежатами.

Животное не стало нападать, однако оно никуда не уходило и постоянно наблюдало за женщиной с расстояния примерно в три метра, поэтому она также не решилась покинуть поляну и позвонила спасателям. Сколько времени женщине пришлось ждать помощи рядом с хищником, не уточняется.

Когда спасатели добрались, они сигнальными ракетами отогнали медведей, а женщину проводили до дома.

В начале июня в сети появилось видео, как полицейские города Печора (Коми) прогоняют медведя с детской площадки на машине с включенной сиреной.

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