Жертвами ливней в Японии стали 70 человек

Число жертв ливней, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней достигло 70 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Киодо, передает ТАСС.

Кроме того, на данный момент пропавшими без вести числятся еще 60 человек. Ранее сообщалось о 44 пропавших. Японские спасатели и бойцы Сил самообороны продолжают поисковые и спасательные операции.

Правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провело экстренное заседание, на котором обсуждалась сложившаяся тяжелая ситуация. «Сейчас мы сражаемся со временем, а безопасность множества людей до сих пор не гарантирована. Все силы необходимо бросить на спасение людей», — сказал Абэ.

Ливневые дожди обрушились на Японию из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в среду, 4 июля, преобразовался в область низкого давления. Он стал седьмым за год тайфуном в Тихом океане.

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