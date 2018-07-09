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«Реал» нашел замену Роналду

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Неймар

Мадридский «Реал» сформировал шорт-лист потенциальных новичков, один из которых может заменить в команде нападающего Криштиану Роналду, в случае его ухода из клуба. Об этом сообщает AS.

Первым в списке идет нападающий ПСЖ Неймар, вторым — его партнер по команде Килиан Мбаппе. Третий вариант в шорт-листе — атакующий полузащитник «Челси» Эден Азар.

Однако, по информации издания, в контрактах обоих форвардов ПСЖ нет фиксированных сумм отступных. Из-за этого «Реалу» будет сложно оформить переход Неймара или Мбаппе, если парижский клуб сочтет нецелесообразным продавать кого-то из них.

5 июля AS сообщил, что Роналду принял предложение туринского «Ювентуса» о контракте с зарплатой в 30 миллионов евро в год. Итальянский клуб собирался заплатить «Реалу» 100 миллионов евро в качестве отступных, однако испанцы собираются выручить больше.

В 2009 году португалец перешел в мадридский клуб из английского «Манчестер Юнайтед». В составе «сливочных» форвард дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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