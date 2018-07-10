В Лобне сдали проблемный долгострой

В Лобне завершено строительство одного из самых проблемных долгостроев ЖК «Лобня-Сити», заявил глава городского округа Евгений Смышляев во вторник, 10 июля. Его цитирует Лобненское информационное агентство.

«Следующий этап — подача документов на ввод в эксплуатацию, затем постановка на кадастровый учет. Процедуры должны занять несколько недель. Сразу после их завершения дольщики смогут получить ключи от своих квартир», — рассказал он.

Смышляев уточнил, что дольщики объектов по ул. Спортивной получат свои ключи уже через несколько месяцев. При этом большими темпами идет строительство второго корпуса дома. В настоящий момент там возведены уже 10 этажей, всего запланировано 16.

«Регулярно мы совершаем выезды на объекты строительства и оказываем максимально возможное содействие застройщикам проблемных объектов в решении всех возникающих проблем. Наша задача и один из главных приоритетов — сделать так, чтобы в Лобне не осталось долгостроев», — заключил глава городского округа.

В октябре зампредседателя регионального правительства Максим Фомин заявил, что подмосковные власти держат на постоянном контроле процесс застройки, чтобы не допустить появления проблемных объектов. С уже существующими в регионе борются при помощи инвестиций.