Переход Роналду в «Ювентус» резко поменял котировки на победу в Лиге Чемпионов

«Реал Мадрид» официально подтвердил трансфер нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус». Аналитики букмекерской компании bwin Россия резко изменили котировки на победу туринского клуба в Лиге Чемпионов — теперь значения коэффициентов говорят о существенно возросших шансах «Ювентуса».

Вместе с «Ювентусом» в числе фаворитов также присутствуют клубы «Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал».

Легендарный португалец перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году за 93 миллиона евро, — новый трансфер оценен в сумму 105 миллионов евро. «Реал Мадрид» вместе с Криштиану четыре раза выиграл Лигу чемпионов и дважды Чемпионат Испании. Он является рекордсменом клуба по количеству забитых мячей в официальных матчах.

