«Альфа-Банк» предложил накопительный счет со ставкой 7 процентов годовых

Клиенты «Альфа-Банка» с 10 июля могут открыть накопительный счет «Сразу 7» в рублях и получить в течение первых трех месяцев повышенный доход — 7 процентов годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Сегодня мы предлагаем нашим клиентам выгодное размещение средств с получением высокого дохода сразу и без дополнительных действий. 7 процентов годовых просто при хранении средств на накопительном счете — это очень удобный и выгодный способ накопления, — подчеркнул директор по сегментам розничного бизнеса «Альфа-Банка» Алексей Ермаков.

Он также отметил, что пополнение и снятие средств возможно без ограничений и без потери ранее выплаченных процентов.

Проценты выплачиваются ежемесячно, а их начисление производится на минимальный остаток за месяц. Открыть накопительный счет можно как в отделении банка, так и через мобильный и интернет-банк.