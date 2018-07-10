Третий футболист завершил карьеру в сборной России

Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков заявил о завершении карьеры в составе сборной России. Об этом он рассказал в интервью газете «Спорт-Экспресс».
«Решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма - еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в "Зенит" и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело», — заявил он.
Жирков выступал за сборную России с 2005 года. В 2008 году в ее составе стал бронзовым призером чемпионата Европы. На ЧМ-2018 в России провел три матча, в игре с Испанией получил травму и пропустил четвертьфинальную встречу с Хорватией.
8 июля 33-летний полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов объявил об уходе из сборной России. О завершении карьеры также сообщил 38-летний защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».