Вооруженные налетчики на кладбище похитили российского бизнесмена

По факту похищения владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 11 июля, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Орловской области.

По данным следствия, 10 июля неизвестные, находясь возле садоводческого товарищества, остановили автомобиль Lexus LX 570, в котором ехал Будагов и его водитель. Угрожая оружием, злоумышленники вывезли потерпевших в район Лужковского кладбища. Затем они связали водителя, а Будагова насильно посадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Дело возбуждено по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).

Согласно информации, размещенной на сайте агрохолдинга, в его состав среди прочего входят молочный комплекс на 1,2 тысячи голов дойного стада, фабрика по производству мяса птицы и яиц, маслозаводы, мясокомбинат и хлебозавод. Кроме того, «Орловская Нива» занимается выращиванием продукции растениеводства на 30 тысячах гектаров сельхозугодий.

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